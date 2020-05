Ordinanza a Perugia, Confesercenti al sindaco: "Bene la modifica. Ora un tavolo per programmare eventi e turismo"

"Bene, anzi benissimo il cambio di marcia del Comune di Perugia sull’ordinanza per l’apertura dei locali del Centro storico di Perugia che modifica quella precedente riportando la chiusura alle 24,00". Lo ha affermato il presidente regionale di Confesercenti Umbria, Giuliano Granocchia, che ha salutato positivamente il cambio di ordinanza da parte del sindaco Romizi dopo gli assembramenti di venerdì scorso in centro a Perugia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Ora l’Amministrazione comunale - ha concluso Granocchia - convochi un tavolo per definire con vari soggetti tra cui la Regione, una strategia per affrontare il drammatico calo di presenze turistiche con l’inevitabile crollo delle presenze straniere e anche di quote di turismo italiano. Siamo consapevoli delle difficoltà di bilancio di tutti i comuni, compreso quello di Perugia, ma altresì pensiamo che una programmazione di eventi diffusi a basso costo sia possibile coinvolgendo tutte le istituzioni con un programma che porti cittadini per le tante vite e piazze del Centro così come delle periferie. Contro il rischio della desertificazione apriamo le piazze, anche quelle meno conosciute, animiamo le vie della città con momenti culturali, di varia natura che sappiano attrarre nel rispetto della sicurezza in alternativa ai grandi eventi che per i mesi a venire non sarà possibile organizzare".