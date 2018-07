"Sorpresa" alla stazione di P.S. Giovanni: trovati ordigni bellici inesplosi, scatta task force

Ritrovati altri ordigni bellici inesplosi nei pressi della stazione di Ponte San Giovanni. Uno degli ultimi ritrovamenti risale infatti allo scorso 3 novembre quando, durante i lavori di ammodernamento della linea ferroviaria, erano stati scoperti i residui bellici risalenti con molta probabilità al secondo conflitto mondiale.

E proprio questa mattina una task force composta da vigili del fuoco, artificieri dell'esercito e polizia è intervenuta sul posto per tutte le operazioni necessarie. L'operazione, da quanto si apprende, non ha richiesto l'evacuazione dei cittadini e gli ordigni (al momento sono due quelli rinvenuti) sono stati trasportati in un luogo sicuro. Verranno fatti "brillare" appena ricevute le autorizzazioni del caso. Il mezzo dell'esercito è stato scortato dalla polizia e le operazioni di recupero, effettuate lungo la linea ferrovaria, si sono concluse nella tarda mattinata di oggi.