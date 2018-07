Che talento questi giovani! Gli studenti dell'Orchestra Liceo Mariotti premiati dal Sindaco con il Baiocco d'oro

Sono giovani, talentuosi e hanno portato lustro alla città. Parliamo dei 60 studenti del Liceo Classico Musicale, diretti dal Prof. Francesco Seri che saranno premiati in Comune dal Sindaco di Perugia, Andrea Romizi.L'Orchestra del Liceo Classico "Annibale Mariotti" di Perugia si è infatti aggiudicata lo scorso 9 giugno il primo premio e il premio speciale per la critica nell’ambito del Premio Teatro San Carlo di Napoli – IX edizione 2018 “150 Rossini – Reinterpretando Rossini”.

Un grande successo, per questi giovani studenti pieni di passione e talento, a cui ora il Sindaco consegnerà lo speciale Baiocco d’oro della città per l’importante risultato ottenuto. In un Teatro San Carlo al completo, infatti, gli studenti si sono esibiti nel Preludio religioso da “Petite messe solennelle” di Rossini e Danza Malambo da “Estancia” di Alberto Ginastera e sono stati lungamente applauditi per la loro interpretazione.