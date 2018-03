Conto alla rovescia per l'ora legale, è (quasi) tempo di spostare le lancette: ecco quando

Bentornata ora legale. Avremo un'ora di luce in più, ma un'ora di sonno in meno. Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 marzo 2017, esattamente alle 2, le lancette degli orologi dovranno essere infatti spostate un'ora in avanti. Ricordiamo che per smartphone, pc e tablet sarà tutto automatico: basterà essere connessi a internet, non occorrà reimpostare l'orario. Si uscirà così progressivamente dalle corte giornate buie che caratterizzano l'inverno, almeno fino al prossimo 28 ottobre: giorno in cui tornerà in vigore l'ora solare.

UN PO' DI STORIA - L'ora legale è stata reintrodotta in Italia nel 1966, dopo la pausa di venti anni dal 1920 al 1940, con l'obiettivo di risparmiare a livello energetico sull'illuminazione elettrica. In origine, nel 1916, l'introduzione era legata ad una misura d'emergenza di guerra.