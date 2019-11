Operazioni stazioni sicure Umbria-Marche, il bilancio della Polfer: treni scortati e persone identificate

Continuano i controlli per mettere in sicurezza stazioni ferroviarie e passeggeri sui treni. Il bilancio degli ultimi giorni lungo l'asse Marche-Umbria indica: ben 1323 identificati, 288 servizi di vigilanza nelle stazioni ferroviarie e di scorta a bordo di treni viaggiatori, 65 convogli scortati, 24 pattuglie lungo le linee ferroviarie. In particolare la Sezione Polfer di Foligno ha rintracciato un 19enne in difficoltà, che alcune ore prima si era allontanato da una struttura medica con l’intenzione di raggiungere Terni a bordo di un treno regionale. Il giovane, assistito dagli Agenti, è stato affidato ad un incaricato della struttura giunto sul posto.