Soccorritori in azione sul Monte Serrasanta a Gualdo Tadino: si cerca un uomo

Dalle 18.20 di oggi è in azione, dopo una chiamata direttamente ai Carabinieri, le squadre di salvataggio sul Monte Serrasanta di Gualdo Tadino. L'allarme è scattato perchè una persona si è persa e a causa del maltempo non riesce a ritrovare la strada per raggiungere il mezzo con il quale ha raggiunto la montagna. Due squadre si sono date il cambio e le ricerche vanno avanti anche con il buio. Si teme per l'incolumità dell'uomo a causa delle basse temperature. in azione si trovano i Vigili del Fuoco di Gaifana, il gruppo cinofilo e anche uomini da Perugia. I soccorritori stanno cercando di localizzare la posizione dello scomparso attraverso il cellulare: attivata la rete tramite Vodafone.