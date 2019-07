Blitz dei Nas nelle farmacie umbre: 104 multe per quasi 90mila euro

I Nas (Nucleo Antisofisticazione dell’Arma) è entrato in azione in alcune farmacie delle province di Perugia e Terni per alcuni controlli: il risultato è stato una serie di multe per quasi 90mila euro.

Nel corso dei controlli i Nas di Perugia hanno ravvisato – si legge in una nota – dispensazioni di farmaci con ricette incomplete, prive di codice fiscale o nominativo paziente, alcune non datate. Altre, invece, prive del servizio del medico prescrittore oppure dei dati del medico stesso.

Inoltre in una delle farmacie è stato individuato un magazzino, destinato a deposito di farmaci, di integratori alimentari, di cosmetici ect, in condizioni non ritenute idonee. L’operazione si è conclusa con la contestazione di 104 violazioni amministrative.