Operazione anti-droga a Perugia, Romizi: "Insieme per ridare ai cittadini piazze e vie senza spaccio"

“A nome della città vorrei ringraziare i Carabinieri e la Procura della Repubblica per questa brillante e massiccia operazione che conferma per l’ennesima volta la straordinaria professionalità dei componenti delle forze dell’ordine e l’attenzione da loro rivolta al territorio con l’obiettivo di garantire la sicurezza e la tutela dei nostri concittadini". Lo ha affermato il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, impegnato in prima linea per contrastare il fenomeno dello spaccio che ha la sua centrale nel quartiere di Fontivegge.

"Questa operazione, che ha richiesto uno sforzo importante - ha continuato il sindaco - è frutto di un lungo e minuzioso lavoro di indagine, avviato diversi anni fa e che oggi trova il meritato compimento.Come Amministrazione comunale continueremo a lavorare a stretto contatto con tutti i corpi delle forze dell’ordine per cercare di riqualificare le aree oggi in sofferenza e per restituire ai nostri concittadini luoghi sicuri, piazze, vie, parchi, da destinare alla socializzazione”.

Si è trattato di una delle operazioni più vaste e complesse degli ultimi anni, essendo iniziata fin dal 2012.Le indagini hanno coinvolto il nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Perugia, in collaborazione con i Comandi Provinciali dei Carabinieri di Napoli, Caserta e Bologna ed organismi di polizia internazionali, sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia in collaborazione con la D.C.S.A, del Servizio per la Cooperazione internazionale di Polizia Europol e di Eurojust.

I numeri rendono l’idea dell’ampiezza dell’operazione con oltre 150 persone arrestate, 230 chili di eroina sequestrata per un valore di 35 milioni di euro, 20 kg di cocaina e 2kg di mdma.