Operazione dell'Antimafia, scattano i sequestri anche in Umbria per un 53enne

Anche in Umbria sono scattati i sigilli per alcune proprietà riconducibili a un 53 anni, orginario del Napoletano ma domiciliato a Fontevivo, Parma. E' stata la Direzione investigativa antimafia di Bologna, insieme ai carabinieri di Parma ad eseguire il provvedimento di sequestro del Tribunale di Bologna emesso a carico del 53enne, già coinvolto in alcuni procedimenti penali tra cui l'operazione del 2002, ribattezzata Black Eagles. Per lui scattò l'arresto da parte dei Ros di Perugia con l'accusa di aver riciclato i soldi del traffico di droga per conto della 'ndrina Facchineri di Cittanova, a Reggio Calabria.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I sequestri eseguiti anche in Umbria, riguardano in particolare 15 immobili (tra terreni e fabbricati) dislocati tra la nostra Regione, l'Emilia Romagna e la Campania. Alcune società di capitali, autovetture e diversi rapporti bancari per un valore totale stimato in un milione e mezzo di euro. L'operazione prende le mosse da una attività investigativa finalizzata a verificare illeciti capitali. Gli uomini della Sezione Operativa di Bologna hanno così scoperto una sproporzione fra i redditi dichiarati e i beni nella disponibilità del 53enne e del suo nucleo familiare durante il periodo che lo ha visto coinvolto in alcuni procedimenti penali, tra cui reati contro il patrimonio, contro la persona e fiscali.