Giovane operaio umbro folgorato mentre lavora in un'azienda: soccorso con l'elicottero

E' stato soccorso con l'elicottero Pegaso e trasportato all'ospedale di Carreggi, un giovane operaio umbro vittima di un incidente sul lavoro in provincia di Arezzo nella giornata di lunedì 23 aprile. Ancora da chiarire l'esatta dinamica di quanto accaduto: l'operaio, un 35enne originario di San Giustino, stava lavorando in una ditta ad Anghiari quando improvvisamente è rimasto folgorato riportando alcune ustioni alle mani. Immediato l'allarme ai soccorittori, che sono intervenuti per trasportare il ferito all'ospedale fiorentino. Da quanto si apprende sarebbe rimasto ferito alle mani, ma le indagini sono in corso per ricostruire l'accaduto.