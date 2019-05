Incidente sul lavoro, cade dal quinto piano: operaio in Rianimazione, è ancora grave

E' ancora ricoverato all'ospedale di Perugia, nel reparto di Rianimazione l'operaio di 48 anni caduto dall'impalcatura al quinto piano di un palazzo in via Calindri. L'uomo, 48 anni, è in condizioni gravi ma stabili. Le prossime ore saranno decisive. La prognosi resta comunque riservata. Le lesioni all'addome riportate nella caduta preoccupano i medici del Santa Maria della Misericordia.

L'operaio è rimasto vittima di un incidente sul lavoro nella mattinata di mercoledì nel quartiere perugino di Elce. Sul posto sono intervenuti gli agenti della volante della Questura di Perugia, il 118, il personale dell'Ispettorato del lavoro e quello del servizio prevenzione della Asl 1.

I sindacati, intanto, chiedono un incontro al Prefetto: "Cgil, Cisl e Uil dell'Umbria, insieme alle categorie dei lavoratori delle costruzioni, Fillea, Filca e Feneal, chiedono un incontro “urgente” al prefetto di Perugia per affrontare l’emergenza sicurezza sul lavoro, dopo l’ennesimo gravissimo incidente avvenuto sul territorio della provincia di Perugia dove, ricordano i sindacati, da inizio anno si sono già avute 5 morti sul lavoro, un dato assolutamente inaccettabile", spiega una nota unitaria dei sindacati.

E ancora: “Da tempo chiediamo che la sicurezza sullavoro sia assunta come priorità assoluta da parte delle istituzioni, delle imprese e dell’intera società - affermano i tre segretari regionali di Cgil, Cisl e Uil dell’Umbria, Vincenzo Sgalla, Ulderico Sbarra e Claudio Bendini - Ci sembra invece che negli anni di profonda crisi che la nostra regione ha vissuto vi sia stato un abbassamento preoccupante dell’attenzione su questo tema. Non può esservi nessuna ripresa, nessuna crescita economica se le persone continuano a morire sul lavoro”.