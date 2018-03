Operaio Anas travolto lungo la Centrale Umbra: è in gravissime condizioni

E’ ricoverato in Rianimazione all’ospedale di Perugia, in prognosi riservata e in gravi condizioni, l’operaio Anas di 64 anni che nella mattinata di ieri è stato investito da un’auto lungo la Centrale Umbra, intorno alle 11.15, all'altezza di Bastia Umbra.



L’uomo lavorava con una squadra Anas per un intervento di manutenzione della Statale 75 quando è stato falciato da un’auto. Sul posto i medici del 118 e la polizia stradale. La dinamica dell’incidente è ancora tutta da chiarire. L’operaio è stato trasportato d’urgenza al Santa Maria della Misericordia di Perugia, visitato in sala rossa e poi trasferito nel reparto di Rianimazione per un gravissimo politrauma.