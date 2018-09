Operai folgorati durante incidente sul lavoro, uno è grave: trasferito al Centro grandi ustionati

Sarà trasferito al Centro Grandi Ustionati dell'ospedale Bufalini di Cesena, l'operaio rimasto ferito insieme a un collega nella mattinata di oggi in uno oleificio di Bastardo. Le sue condizioni erano apparse subito serie ai sanitari del 118, arrivato all'ospedale di Foligno in codice rosso.

Meno gravi invece le conseguenze per l'altro operaio, la cui prognosi è di circa una ventina di giorni. Per cause ancora tutte da chiarire, i due operai di 43 e 62 annistavano svolgendo alcuni lavori di manutenzione quando sarebbero stati colpiti da una scarica elettrica. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i vigili del fuoco. Accertamenti in corso per chiarire la dinamica dell'incidente.