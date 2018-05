Omphalos contro il Comune di Perugia: "Non siamo graditi a Romizi e alla giunta, pazienza..."

E' scontro aperto. Il Comune di Perugia annuncia che "Omphalos non avrà più il patrocinio per i suoi eventi" e l'assessore Calabrese scrive su Facebook che l'associazione "con la locandina del Pride Village dell'anno scorso ha sputato in faccia ai cattolici di Perugia". Omphalos risponde con il presidente Stefano Bucaioni. Prima su Facebook, poi con una nota ufficiale: "Quest’anno la giornata del 17 maggio ha un significato ancora più importante – sottolinea Bucaioni – dopo l’approvazione della legge regionale contro l’omofobia e la transfobia possiamo finalmente dire che in Umbria le istituzioni regionali si sono impegnate in un ruolo attivo nella lotta alle discriminazioni. E questo è un risultato importante non solo per comunità gay, lesbica, bisessuale, trans* e intersex, ma per tutta la comunità regionale".

E ancora: "Non si può dire lo stesso del Comune di Perugia, che ha scelto invece di non patrocinare l’evento organizzato da Omphalos, confermando la propria posizione ieri in Consiglio Comunale. Rispondendo alle interrogazioni di PD e M5S, l’assessore Calabrese ha sostanzialmente confermato che Omphalos non è un’associazione gradita e che non riceverà più alcun patrocinio dal Comune di Perugia".

Non è finita qui: "Abbiamo appreso che il sindaco Andrea Romizi e la Giunta comunale hanno messo Omphalos in castigo a tempo indeterminato – commenta Bucaioni – Una risposta surreale quella che la Giunta ha comunicato per bocca dell’assessore Calabrese, che dimostra la pochezza di chi non ha il coraggio delle proprie azioni. Se, come dice l’assessore, la Giornata Internazionale contro l’omo-lesbo-bi-transfobia è importante e rilevante per l’amministrazione comunale, quali sono gli eventi e le iniziative che la Giunta ha messo in campo? La risposta è nessuna e basta questo a svelare la reale motivazione dietro il mancato patrocinio. Se questo è il prezzo da pagare per le nostre battaglie, che sono tra l'altro costate la faccia a questa amministrazione sul caso del piccolo Joan, allora pazienza e avanti così. Continueremo le nostre battaglie anche da dietro la lavagna".

Il programma del 17 maggio - Saranno 4 i cori che si esibiranno giovedì 17 maggio alle ore 21:00 alla Sala dei Notari di Perugia in occasione della Giornata Internazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia per la quarta rassegna corale "Io canto per te - Voci per l'uguaglianza". La rassegna è organizzata da Omphalos e patrocinata dalla Regione Umbria. Un evento musicale gratuito per sensibilizzare la cittadinanza sul contrasto alle discriminazioni contro le persone gay, lesbiche, bisessuali e transessuali attraverso una serata di musica e cultura. Insieme al coro Omphalos Voices, di ritorno da Monaco di Baviera per la partecipazione a Various Voices il festival europeo dei cori LGBT, saranno presenti il Roma Rainbow Choir, il Choreos di Firenze e i Barberfellas di Londra. L’evento musicale è parte della campagna annuale di sensibilizzazione di Omphalos per la Giornata internazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, istituita dall’Unione Europea nel 2007 e che si celebra ogni anno il 17 maggio.