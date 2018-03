Tragico schianto, donna muore a 36 anni: conducente ubriaco e senza patente condannato per omicidio stradale

Due anni e otto mesi per omicidio stradale. E’ stato accolto dal gip Piercarlo Frabotta il patteggiamento concordato tra la difesa (avocato Delfo Berretti) e il pm (Mara Pucci) nei confronti del 30enne di Deruta alla guida dell’auto in cui perse la vita la giovane donna Martina Placella.

Quella maledetta notte, a Torgiano, il tragico incidente ha spezzato la vita della 36enne che sedeva al lato passeggeri quando la Bmw guidata dall’amico ha impattato contro un pino e un muro di recinzione di un’abitazione privata. Per lei, purtroppo, a nulla sono i valsi i tentativi per strapparla alla morte.

Secondo la ricostruzione accusatoria, mentre transitava nel centro abitato di Torgiano in direzione San Martino in Campo, trasportando il passeggero Marina Placella, "cagionava per colpa generica e specifica in violazione delle norme sulla circolazione stradale, la morte della ragazza". Lui, alla guida di quell'auto, non poteva starci: era senza patente, dal momento che gli era stata ritirata già il 14 giugno scorso per guida in stato di ebrezza.

Come emerge dalla chiusura indagini, percorreva un centro abitato ad una velocità di circa 75 chilometri orari e inadeguata ad assicurare il controllo del mezzo date le particolari condizioni di tempo e di luogo, quali "l'orario notturno e in prossimità di una curva pericolosa debitamente segnalata", superando il limite consentito di 50 chilometri orari previsto per i centri abitati. Inoltre, avrebbe omesso di circolare sulla parte destra della carreggiata e di mantenersi sul margine destro della propria semicarreggiata. Ma soprattutto, quella sera si era messo alla guida pur avendo bevuto, il suo tasso alcolemico era pari a 142,90 mg/dl.