Uccise la giovane moglie a fucilate: fissata la data d'appello per Rosi: "Presidio in memoria di Raffaella"

Francesco Rosi, l'ex agente immobiliare reo confesso per l'omicidio della moglie Raffaella Presta e condannato a trent'anni di reclusione in abbreviato, comparirà dinanzi alla Corte d'Assise d'Appello domani, mercoledì 11 luglio. Gli avvocati difensori Francesco Cappelletti e Fabrizio Massetti, hanno proposto appello avverso alla sentenza di primo grado stabilita dal gup Alberto Avenoso, che ha contestato all'imputato l'aggravante dei maltrattamenti in famiglia e dell'aver agito alla presenza del minore.

Intanto le associazioni Libera…Mente Donna e Rete delle donne AntiViolenza onlus e il Centro Pari Opportunità della Regione Umbria, ribadiscono il loro impegno “nel tenere alta l'attenzione sullo svolgimento in corso del processo d’appello per il femminicidio dell'avvocata Raffaella Presta, uccisa dal marito Francesco Rosi alla presenza del figlio di appena sei anni, il 25 novembre 2015”.

Per farlo, invitano le altre donne e la cittadinanza tutta al presidio silenzioso che si terrà domani, mercoledì 11 luglio, dalle ore 9,30, in Piazza Matteotti nell'area antistante la Corte d’Appello. “Vogliamo, infatti, continuare a essere presenti accanto alla famiglia di Raffaella- la cui uccisione è stata purtroppo solo l'ennesimo, tragico epilogo di una lunga catena di crescenti violenze domestiche che subiva - a conferma del nostro impegno nella lotta alla violenza di genere e per la costruzione di una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini”.