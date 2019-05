Omicidio Polizzi, Valerio Menenti esce dal carcere: è libero

Dopo sei anni, Valerio Menenti è uscito dal carcere. Il giovane tatuatore, condannato a 30 anni in primo grado e a 18 anni in appello, è tornato libero. Per lui sono infatti scaduti i termini massimi di custodia cautelare in carcere.

Omicidio Polizzi, parla la madre di Valerio: "E' stata una tragedia, ma mio figlio non è un mostro"

Omicidio Polizzi: Riccardo e Valerio Menenti, dopo il colpo di scena in Cassazione, tornano in aula

Valerio Menenti, secondo l'accusa, sarebbe il mandante dell'omicidio di Alessandro Polizzi avvenuto nell'appartamento di via Ricci nel marzo del 2013. Il padre Riccardo è accusato di essere l'esecutore del delitto. Nel gennaio dell'anno scorso la I Sezione della Corte di Cassazione ha annullato la sentenza con rinvio alla corte d'assise d'appello di Firenze dove è tutt'ora pendente il processo.