Omicidio Polizzi: Riccardo Menenti, condannato all'ergastolo, è uscito dal carcere

E' tornato in libertà Riccardo Menenti, condannato all'ergastolo per l'omicidio di Alessandro Polizzi, ucciso con un colpo di pistola in un appartamento di via Ricci nel marzo del 2013. E' uscito dal carcere di Terni il 10 gennaio, come disposto dalla Corte d'Assise d'Appello di Firenze. La data era già stata indicata nella sentenza del 19 giugno che ha ridotto la pena a 16 e mezzo per Menenti figlio e confermato l'ergastolo per il padre Riccardo. Per Riccardo Menenti sono scaduti i termini massimi di custodia cautelare in carcere.

Gli avvocati di Valerio e Riccardo Menenti hanno fatto ricorso in Cassazione, ma l'udienza deve essere ancora fissata: "Chiediamo l'annullamento della sentenza a 16 anni e mezzo di carcere per Valerio. Per Riccardo - spiega l'avvocato Francesco Mattiangeli - lamentiamo la omessa concessione delle attenuanti generiche che ove concesse consentirebbero di escludere la pena dell'ergastolo".