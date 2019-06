Omicidio Polizzi, Appello-bis: pena ridotta per Valerio Menenti, ergastolo al padre Riccardo

Pena ridotta a 16 anni e sei mesi per Valerio Menenti, il giovane tatuatore di Ponte San Giovanni considerato il mandante dell'omicidio di Alessandro Polizzi, assassinato a colpi di pistola in un appartamento di via Ricci nel marzo del 2013. Già in Appello il giovane era stato condannato a 18 anni di reclusione (contro i 27 anni pronunciati nella sentenza di primo grado). In Cassazione, però, la prima sezione della Suprema Corte aveva annullato con rinvio a Firenze la sentenza di condanna di Valerio.

Oggi, dopo un paio d'ore di camera di consiglio, la corte d'Assise d'Appello di Firenze ha ridotto la pena a 16 e mezzo per Menenti figlio, escludendo le aggravanti dei futili motili e della crudeltà e assolvendolo dal reato di maltrattamenti nei confronti della ex fidanzata, Julia Tosti. Ergastolo confermato anche nell'Appello - bis, invece, per il padre Riccardo. Anche in questo caso i giudici hanno escluso le aggravanti dei futili motivi e della crudeltà, ma non quella della premeditazione. La procura generale aveva sollecitato per Valerio una condanna a 24 anni e la conferma dell'ergastolo per il padre.

"Per Valerio ci aspettavamo una assoluzione totale , mentre il padre lo ritenevamo meritevole delle attenuanti generiche. Attenderemo le motivazioni della sentenza per fare ricorso nuovamente per Cassazione, per entrambi" - commenta l'avvocato Francesco Mattiangeli, codifensore degli imputati insieme ai colleghi Manuela Lupo e Giuseppe Tiraboschi.