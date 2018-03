Omicidio a Perugia, il figlio chiama i carabinieri: "Ho ucciso mia madre"

Ha chiamato i carabinieri di Perugia intorno alle 8 di lunedì 12 marzo sostenendo di aver ucciso l’anziana madre. La donna, Ofelia Tiburi, 79 anni, è stata trovata strangolata, morta nel letto. L’omicidio è avvenuto al secondo piano di una palazzina di via delle Ghiande a Montelaguardia, frazione di Perugia. A chiamare i carabinieri il figlio, Luciano Naticchi, 59 anni, che ha confessato ai militari di aver ucciso la madre. Sul luogo dell’omicidio anche il pubblico ministero Annamaria Greco e il medico legale, Laura Paglicci Reattelli.

La povera Ofelia, vedova da un anno, è stata trovata morta dai militari. Tra le ipotesi alla base dell’atroce gesto anche quella del movente economico. Ma non è l'unica pista seguita dagli inquirenti. Luciano Naticchi, al termine dell'interrogatorio in cui ha fornito la sua versione dei fatti, è stato arrestato. L'accusa è omicidio volontario.

Nella frazione di Montelaguardia tutti conoscevano Ofelia e i vicini di casa la descrivono come una donna attiva e amabile, ricordando quando consegnava le uova fresche delle sue galline. Luciano Naticchi, il figlio 59enne, è sposato e padre di due figli. Secondo quanto si apprende avrebbe sofferto di depressione e aveva svolto diversi lavori: in un negozio di scarpe in centro storico, in una ferramenta in periferia e alcuni lavoretti saltuari. Secondo quanto emerge dalle indagini l’uomo avrebbe trascorso la notte dalla madre. Le indagini degli inquirenti vanno avanti senza sosta per chiarire cosa sia successo fino a quella drammatica telefonata ai carabinieri.