Omicidio a Magione, fatale per la donna una coltellata alla schiena

Il coltello era ancora infilato nella schiena quando sono arrivati carabinieri e 118. A dare l'allarme la figlia della donna che, secondo quanto è stato possibile apprendere, avrebbe contatto il centro di salute mentale che la segue. Augusta Brunori, 69 anni, è morta davanti all'ingresso della casa nella campagna di Magione, dove vivono la figlia, il figlio e il marito.

La donna, ex dipendente dell'Asl, viveva in un appartamento di Ellera, nella zona del centro commerciale la Galleria, dove questa mattina, una volta scattato l'allarme, i militari dell'Arma si sono diretti, per poi indirizzarsi verso la casa di via Case Sparse di Villa di Magione.

Le indagini si concentrerebbero nell'ambito familiare, ma quanto accaduto è ancora in fase di ricostruzione sulla scorta anche dei rilievi effettuati dagli specialisti delle investigazioni scientifiche e della presumibile autopsia.

Di madre e figlia, in particolare a Ellera, si ricordano in molti: la pizza alla rosticceria, la colazione al bar lungo la strada per Olmo. Un rapporto stretto anche se, stando sempre a quanto è stato possibile apprendere, in particolare nell'ultimo periodo, tra le due donne non sarebbero mancati gli attriti.

Al momento del delitto il padre della ragazza, e marito della vittima, non era in casa. E' arrivato in tarda mattinata, insieme all'altro figlio della coppia. La famiglia, dopo anni vissuti a Cerveteri, si era trasferita a Magione da oltre 20 anni.