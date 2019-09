Omicidio Kercher, Rudy Guede ottiene la semilibertà: lavorerà al Centro criminologico di Viterbo

Rudy Guede ottiene la semilibertà: ogni giorno potrà recarsi al Centro studi criminologici di Viterbo per i suoi studi e lavorare e poi fare rientro in carcere la sera.

È la decisione del tribunale di Roma che, da una parte ha respinto l'istanza di affidamento ai servizi sociali, dallpaltra ha concesso la semilibertà al giovane condannato a 16 anni per l’omicidio di Meredith Kercher.

Secondo i pareri degli operatori e degli psicologi della casa circondariale di Viterbo, scrive il quotidiano La Repubblica, nei 12 anni già scontati “Guede si è sempre comportato in maniera esemplare” e il tribunale ha “preso atto” della qualità del percorso didattico e umano dell'ivoriano.

A febbraio del 2018 la Cassazione ha rigettato la richiesta di revisione del processo dopo che già la Corte d'appello di Firenze ne aveva dichiarato l’inammissiblità.

La richiesta si basava sulla contraddittorietà tra la sentenza di condanna di Guede per concorso in omicidio per il delitto di Perugia e quella di assoluzione di Amanda Knox e Raffaele Sollecito.