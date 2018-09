Omicidio a Fontivegge, 33enne ammazzato a coltellate: si stringe il cerchio intorno al killer

Si stringe il cerchio intorno all'assassino del 33enne Mohamed Wertani, il turnisino raggiunto da un fendente mortale, sferrato al torace, nel quartiere di Fontivegge. Disteso a terra, in una pozza di sangue: è stato trovato così, nel parcheggio davanti al centro smistamento delle Poste in via Mario Angeloni.

Sul caso si sono mossi subito gli agenti della squadra mobile di Perugia, diretta dal vice questore Virgilio Russo, non è escluso che l'omicidio sia maturato in ambienti "poco "chiari", ma le indagini proseguono nel riserbo per cercare di ricostruire l'intero puzzle di questa amara vicenda.



Intanto è proseguita la caccia al killer per tutta la giornata di domenica e gli inquirenti sarebbero già sulle tracce del presunto assassino. La vittima, regolare sul territorio per motivi familiari - era sposato con una cittadina italiana - era un volto già noto agli uffici della Questura.

Una notte violenta, quella accaduta sabato a Fontivegge, tanto che sulla questione è intervenuto il sindaco Andrea Romizi, ribadendo la necessità di un presidio a garanzia della sicurezza dei cittadini: "Ciò che è successo durante la notte tra sabato e domenica a Fontivegge conferma l’importanza e la necessità della progettualità avviata nel quartiere mediante gli interventi previsti dal Piano periferie, che non può assolutamente fermarsi, ma anche l’esigenza di un presidio fisso di polizia nella zona affinché venga garantita una maggior sicurezza ai cittadini".

Gli aggiornamenti nel corso della giornata