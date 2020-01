Omicidio Polizzi, scatta l'obbligo di dimora per Riccardo Menenti

Obbligo di dimora nel comune di Todi e divieto di avvicinamento alle persone offese. Come riporta il Corriere dell'Umbria nell'edizione del 28 gennaio il provvedimento per Menenti, condannato per all'ergastolo per l'omicidio di Alessandro Polizzi e scarcerato il 10 gennaio per decorrenza dei termini della custodia cautelare, è scattato nel pomeriggio di lunedì 27 gennaio.

Come spiegato dal quotidiano, la misura è stata adottata dalla Corte d'Appello di Firenze dopo l'istanza depositata dagli avvocati di parte civile subito dopo la scarcerazione di Riccardo Menenti. L'udienza in Cassazione è fissata per il 19 marzo.