"Oltre 110 casi riscontrati ma non lo dicono": gli sciacalli del terrore fanno girare in Umbria un audio falso

Un file audio sta diffondendo notizie false che stanno provocando il panico tra una parte della popolazione dell'Umbria già fortemente provata dall'emergenza per il coronavirus. Il file audio è incentrato su un falso bollettino medico diramato dalle autorità sanitarie in particolare da quelle del ternano. Immediata la smentita delle autorità: non è vero che ci sono 110 casi positivi nella circoscrizione “Ferriera” di Terni; non è vero che la situazione nella città di Terni è più grave che in altre parti della regione Umbria.

"E’ sempre inopportuno e grave - scrivono dall'Asl 2 - e lo è ancor di più in questa delicata fase di gestione dell’emergenza, diffondere false notizie che producono disorientamento e allarme tra la popolazione che invitiamo a diffidare di messaggi incontrollati di questo tenore diffusi tramite social media. Fondamentale, per avere una corretta informazione, verificare l’autorevolezza delle fonti e delle notizie che sono riportate ufficialmente nei siti web delle istituzioni nazionale e regionale e delle quattro aziende sanitarie dell’Umbria e correttamente diffuse da professionisti tramite gli organi di informazione e le testate giornalistiche".