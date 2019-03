Perugia, continuano le ricerche di Emanuele Cecconi. La famiglia: ecco come era vestito

Ancora nessuna novità sulla scomparsa Emanuele Cecconi, 81 anni, perugino di Olmo, che ha fatto perdere le sue tracce lo scorso 1 marzo. La famiglia contattata da Perugiatoday.it ha ribadito che dopo l'ultima segnalazione, quella del primo marzo a Strozzacapponi - aveva finito la benzina e un uomo lo aveva aiutato a mettere 5 euro di carburante prelevato con delle bottiglie ad un distributore vicino allo stabilimento della Perugina -, non c'è stato nessun avvistamento. Questa mattina era scattato l'allarme dopo un incidente verificatori a Mugnano ma l'anziano coinvolto non era il Cecconi. L'anziano è alla guida della sua Panda - del 2008, color grigio. La famiglia di Emanuele ha fornito un particolare in più ai fini delle ricerche. Ovvero l'abbigliamento: indossava un giaccone nero, un maglione rosso a colle alto, jeans neri e scarpe sportive. Chiunque Perugia, anziano scomparso: ricerche in corso

„avvistasse lui o la sua macchina è invitato a chiamare il 3486606102 o rivolgersi ai Carabinieri. “





