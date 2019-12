Oggi Santa Lucia, giorno che, secondo la sapienza popolare, è “l giorno più curto che ce sia”. I detti meteorologici

Oggi Santa Lucia, giorno che, secondo la sapienza popolare, è “l giorno più curto che ce sia”. La scienza smentisce questa convinzione, affermando che la giornata col minor numero di ore di luce è il 21 dicembre, non il 13. Solstizio d’inverno è, appunto, il 21 e il detto delle classi subalterne di un tempo recita “Da la Madonna a Natale, l passo de n cane. Da Natale a l’anno nòvo, l passo de m bovo”.

Cosa significa? Che dall’8 dicembre (data che ricorda l’Immacolata Concezione) a Natale le giornate si allungano di poco. Dopo il Natale, la progressione è più veloce, ossia avanza “al passo di un bue”. Il nome Lucia richiama LUX, ossia “luce/lume” e non è un caso che la santa di Siracusa sia considerata protettrice della vista, da cui il detto “Santa Lucia, sàlveme j’occhi!”. Lo dicevano anche i soldati, al tempo della prima guerra mondiale, quando i gas e le esalazioni minacciavano seriamente la vista.

L’attributo iconografico della santa (oltre alla palma del martirio) sono gli occhi appoggiati su un piatto, con evidente riferimento all’episodio del martirio. Sono infatti frequenti le rappresentazioni di questo genere. Lucia è patrona di ciechi, oculisti, e di pazienti affetti da malattie degli occhi. A chi cerca qualcosa e non la vede, pur avendola davanti, si dice “Santa Lucia!”. È noto l’aneddoto del vecchietto alla ricerca disperata della pipa che teneva in bocca.

Quando entrava una “rubbiccia”, ossia un minuscolo corpo estraneo nell’occhio, si era soliti passarci davanti un pietra, definita “pietrina de Santa Lucia”. Ovviamente, la sua efficacia costituiva un puro atto di fede. Un metodo ricorrente, ed efficace, era quello di accostare le due palpebre e poi spostarle a destra e sinistra, in modo da far uscire il corpo estraneo. In riferimento al brusco abbassamento delle temperature nel periodo, un detto recita: “Santa Lucia, la neve è pla via”, ossia “si prepara a cadere”. È facile verificarlo in questi giorni.