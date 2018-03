Oggi è il compleanno di Gioacchino Rossini: il grande maestro e il suo strettissimo legame con Perugia

Oggi è il compleanno di Gioacchino Rossini (essendo nato il 29 febbraio 1792, quest'anno – che non è bisestile - la data slitta di un giorno). Ce lo ricorda la musicologa Biancamaria Brumana che ci fornisce anche alcuni interessanti spunti per far luce sul rapporto di apprezzamento che lega la Vetusta al grande Maestro. Dalla tabella (fornitami da Biancamaria) delle rappresentazioni date a Perugia tra il 1815 e il 1830, si rileva che nei teatri della città del Grifo quasi ogni anno vennero allestite da una a quattro opere. E ciò avvenne nei teatri pubblici del Pavone e del Verzaro (o in teatri più piccoli come la Minerva e il Carmine), ma anche nel teatro privato del marchese Giuseppe Antinori. Sia in inverno, e in occasione del Carnevale, che durante l’estate.

Tanto per fare qualche esempio, nel 1815, al Teatro del Pavone, si rappresenta “L’Italiana in Algeri”, per finire col 1830 al Verzaro dove si dà “Semiramide”. Delle trentaquattro opere del periodo italiano di Rossini, ne giunsero nella città dello Stato Pontificio diciassette, ivi compresa, nel 1829, la prima italiana del Mosè e Faraone nella revisione parigina del 1827. Le preferite furono certamente L’Italiana in Algeri, Il Barbiere di Siviglia, La Gazza Ladra, La Cenerentola, Il Turco in Italia.

Perugia ha intestato una via a Rossini, nella zona musicisti di San Sisto. Questo a dimostrazione del fatto che la Vetusta fu patria di melomani e cultori del pentagramma che apprezzarono particolarmente il genio pesarese. E oggi? Di opera lirica… nemmeno l’odore! Ma siamo sicuri che non troverebbe pubblico?