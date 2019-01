Occhio alla bolletta dell'acqua: cambiano i parametri e arriva il bonus sconto per le famiglie a basso reddito

Cambiano i paramentri tariffari della bolletta dell'acqua anche a Perugia e in provincia e arriva anche un importante bonus per le famiglie colpite gravemente crisi economica di questi anni. Relativamente alle utenze “non domestiche” la nuova articolazione tariffaria prevede la definizione delle seguenti categorie: industriale, artigianale e commerciale, agricolo e zootecnico, pubblico non disalimentabile, pubblico disalimentabile, altri usi. Per utenze “domestiche” prevede invece le seguenti categorie: domestico residente, domestico non residente. Ciascuna categoria è soggetta a specifiche tariffe per i servizi di acquedotto, fognatura, depurazione è particolate in una quota fissa predefinita e una variabile legata ai volumi consumati.

La principale novità riguarda gli utenti “Domestici Residenti” per i quali è prevista l’introduzione della cosiddetta tariffa pro-capite che varia rispetto al numero dei componenti il nucleo familiare e include una fascia di consumo agevolata (definita anch’essa in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) che garantisce una tariffa ridotta fino a 82 litri a persona al giorno (equivalente a 30 metri cubi annui a persona).

Un’ulteriore novità è quella dell’introduzione del Bonus Idrico che interviene in favore degli utenti “Domestici Residenti” che versano in condizioni di disagio economico. Possono ottenere detto Bonus tutti gli utenti con Ind si hanno più di 3 figli fiscalmente a carico. La domanda per ottenere il bonus acqua va presentata presso il proprio Comune di residenza o presso un altro ente designato dal Comune (CAF, Comunità montane).