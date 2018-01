Sicurezza, Perugia ha un nuovo questore: Giuseppe Bisogno è arrivato in città

La presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, ha ricevuto questa mattina, lunedì 8 gennaio, a Palazzo Donini, il nuovo questore di Perugia, Giuseppe Bisogno, che proprio da oggi inizia il suo lavoro nel capoluogo dell’Umbria. La presidente Marini, nel dare il benvenuto al nuovo questore, "ha voluto ricordare la costante e proficua collaborazione che contraddistingue i rapporti con la questura".



“La città e la provincia di Perugia – ha sottolineato la presidente – hanno bisogno del lavoro attento delle forze di polizia che raggiunge i migliori risultati quando può contare sulla collaborazione con i cittadini. Ed un esempio molto positivo lo abbiamo avuto in occasione degli eventi sismici che hanno colpito la nostra Regione”. Il nuovo questore Bisogno, ex questore di Agrigento, già direttore della Polizia stradale, sostituisce Francesco Messina che ha lasciato Perugia per assumere l’incarico di questore di Torino.