Il "rinnovato" Mercato Coperto prende forma, Fioroni anticipa come sarà la Terrazza: le immagini

L'assessore comunale Michele Fioroni ha inviato tramite social alcune anticipazioni sugli arredi del Mercato Coperto di Perugia che è in via di trasformazione dopo decenni di degrado. Questa è una delle promesse di campagna elettorale del sindaco Andrea Romizi che sta andando in porto con la fine della legislatura.

"Ed eccoci qui, in anteprima alcuni rendering - ha scritto Michele Fioroni - di come verrà realizzata la terrazza del mercato coperto, dove saranno ricollocati gli operatori alimentari. Un modello architettonico innovativo, che richiama gli stilemi del banco tradizionale, interpretandolo in maniera contemporanea, con un sistema di composizione irregolare pensato appunto per garantire quella spontaneità di relazioni tipica di un mercato rionale. Vi piacciono?".