Nuove assunzioni in Comune, rettifica: "I requisiti richiesti sono ed erano posseduti dal sottoscritto"

Riceviamo e pubblichiamo da Bastianelli, il neo assunto della squadra del vice-sindaco, oggetto di una discussione politica in consiglio comunale. Ci teniamo a precisare che l'oggetto di rettifica riguarda le dichiarazioni ufficiali del consigliere comunale del Pd, Tommaso Bori.

Spettabile redazione,

nell’articolo a firma “bnc” da voi messo online in data 26 marzo 2018 19:02“ l’intervistato consigliere comunale di Perugia Tommaso Bori afferma - riferendosi al sottoscritto - fra l’altro che “… il nuovo assunto non poteva nel 2014 iscriversi all’elenco per motivi di incompatibilità”

Fermo restando che agirò per tutelare i miei diritti lesi e la mia professionalità in ogni sede, l’affermazione è del tutto priva di fondamento in quanto i requisiti richiesti per essere iscritto alla asserita “indispensabile” lista sono ed erano posseduti dal sottoscritto oggi come allora.

Vi prego di procedere alla doverosa rettifica dell’affermazione contenuta nel Vostro articolo nei modi e con le evidenze previste dalla legge.



Distinti saluti,