Malore nelle acque cristalline della Sardegna: è grave una donna umbra di 40 anni

Una turista umbra di 40 anni è ricoverata nell'ospedale di Nuoro, in prognosi riservata, dopo un malore improvviso mentre stava nuotando nelle acque cristalline della Sardegna. Il momento difficile della donna è stato notato immediatamente da altre persone presenti sulle spiegge che hanno così prestato un primo soccorso ed hanno avvertito il 118. Data la gravita del quadro clinico è stato chiesto il trasferimento al nosocomio di Nuoro in Elisoccorso. La donna era solito passare una parte delle proprie ferie in Sardegna dato che il proprio compagno è sardo.