Notti difficili ai Tre Archi e Viale Roma: uomo assalito da banditi armati, furti in auto

Si è trovato due sconosciuti con il volto travisato che armati di coltello lo hanno bloccato appena aveva parcheggiato la propria auto in zona Tre Archi. Minacce e lame in bella vista per costringerlo a svuotare il portafogli e farsi consegnare il cellulare. Una volta ottenuto il magro bottino - il cellulare difficilmente sarà utilizzato dato che c'è l'opzione per bloccarlo - i due si sono dati alla fuga, lasciando l'uomo terrorizzato in auto che non ha potuto fare altro che rivolgersi ai Carabinieri per denunciare la greve rapina subita. Il fatto è avvenuto intorn alle 4 della mattina di sabato. A poche decine di metri, invece, nelle prime ore della notte del 20 maggio sono state effettuate due spaccate a danno di altrettante auto in sosta. Vetri rotti e pochi oggetti rubati: un po' di monete, occhiali da sole e un giacchetto.