Furti riusciti e altri andati a vuoto nella notte di Natale: le famiglie a Messa, i ladri in casa

Neanche la notte del Santo Natale ha fermato i soliti predoni di appartamenti lungo la fascia appenninica dell'Alta Umbria. A Gualdo Tadino sono andati a caccia di appartamenti vuoti con la complicità di qualche bravo basista che ben conosceva le abitudini di alcune famiglie del posto. Mentre queste erano fuori per fare gli auguri o per andare alla Messa sono entrati in azioni velocissimi dalle 22 alle 24. Come al solito hanno trapanato gli infissi in un punto strategico e poi sono riusciti ad entrare scassinando la finestra. Secondo alcune indiscrezioni si parla di bottini magri e tanti danni. Uno dei casi sui quali stanno indagando i Carabinieri di Gualdo Tadino riguarda una villetta a San Pellegrino. Altre segnalazione arrivano anche da Gualdo città, nelle vicine Marche, Fabriano, è area nord nel perugino.