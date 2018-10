Raid dei ladri in una norcineria: rubati prosciutti pregiati e parmigiano

Prosciutti pregiati e diversi spicchi di parmigiano rubati dai ladri in una nota norcineria del centro storico di Foligno. L’episodio è accaduto nella notte a cavallo tra lunedì e martedì ai danni della Norcineria Fratelli Camilletti, per un danno di diverse migliaia di euro.

Secondo quanto riportato da “Il Messaggero”, i ladri sarebbero riusciti ad entrare passando per un ingresso posteriore che si affaccia in via Palestro. Poi, una volta all’interno, hanno messo a segno il colpo asportando dal negozio ben otto prosciutti e alcuni chili di parmigiano. A fare l’amara scoperta sono stati gli stessi titolari della norcineria di via Gramsci che hanno chiesto l’intervento degli agenti del Commissariato.