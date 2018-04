Norcia, vivono in case inagibili, ma incassano il contributo pubblico: tredici denunce

E' di oltre 80 controlli e 13 persone denunciate, il bilancio degli accertamenti disposti dal sindaco di Norcia, Nicola Alemanno su abitazioni con scheda Aedes di tipo B che certifica l'inagibilità per danni lievi dell'immobile. Immobili per cui comunque è stata emessa ordinanza di sgombero, ma che gli agenti della municipale hanno invece scoperto essere ancora abitati. Per tredici persone, residenti a Norcia, è scattata così la denuncia da parte dei vigili urbani alla procura di Spoleto: nonostante l'inagibilità delle loro case, alcuni nursini continuavano a viverci, percependo illecitamente il contributo per l' autonoma sistemazione.

Il Comune di Norcia informa inoltre che si è dato finalmente corso al dissequestro dei container soggetti ad incendio nel luglio scorso. Tra questi è stato possibile recuperare e riutilizzare tre container, di cui due sono stati assegnati all' Ufficio Urbanistica e adibiti ad accogliere l' archivio e trovare così soluzione alle numerose richieste di 'Accesso agli Atti' che arrivano dai professionisti.