Una tragedia che sconvolge tutta Norcia. Un 21enne è stato trovato morto in casa dai genitori. Inutili i tentativi del 118 e carabinieri di rianimarlo.



Purtroppo per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. Tanti i messaggi di dolore da parte degli amici: "E' solo un arrivederci, riposa in pace gigante". Per fare luce sulla tragedia è stata disposta l'autopsia.