Quando i social, se ben usati, sono utili per la comunità: "Ritrovato Emanuele. Grazie a tutti"

E' stato ritrovato Emanuele Rossi, il cinquantenne, di cui si erano perse le tracce da ieri pomeriggio a Norcia. L'uomo sta bene e presto potrà tornare nella casa di famiglia. Una task-force formata da forze dell'ordine e da tanti cittadini - il Rossi è molto conosciuto in città - ha per ore setacciato gran parte della Valnerina. L'annuncio del ritrovamento è arrivato nella primissima mattina di oggi tramite la pagina Facebook di Segnalazioni Norcia che aveva a più ripreso chiusto la massima collaborazione di tutti per favorire le ricerche: "Emanuele è stati ritrovato. I familiari sono stati contattati dala centrale operativa dei Carabinieri. Grazie a tutti per aver condiviso i post ed esservi prodigati nelle ricerche, ognino per quel che ha potuto. Questo è un bel segno di comunità e che i social, se usati nel giusto modo, possono essere utili".