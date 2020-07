Norcia, ripartono i lavori nella Basilica: ritrovate sotto 4 metri di macerie le antiche campane (intatte)

Dopo la sospensione dei lavori imposta dal coronavirus, nel mese di giugno sono riprese le attività nel cantiere della Basilica di San Benedetto a Norcia. Negli ultimi due giorni sono state ritrovate tra le macerie le campane della chiesa. Campane che, con il crollo del campanile, erano state sepolte sotto uno strato di oltre 4 metri di macerie composte anche da blocchi di pietra di grandi dimensioni costituenti grosse porzioni del campanile conservatesi intere anche dopo il crollo. L'attuale lotto dei lavori ammonta a circa 300mila euro.

E' previsto un ultimo lotto di 345mila euro, per il quale è stata avviata la procedura di gara per l'affidamento dei lavori, che riguarderà il completamento della messa in sicurezza, in particolare la cripta, e la cantierizzazione propedeutica ai lavori di ricostruzione. I lavori in corso sono diretti dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria.

Il team di lavoro è composto prevalentemente da personale tecnico della Soprintendenza che da anni è impegnato in una faticosa e paziente opera di recupero e salvaguardia di questo patrimonio culturale IlRUP è l'architetto Vanessa Squadroni, il Direttore dei lavori l’Ing. Giuseppe Lacava, il Coordinatore per la sicurezza è l'ingegnere Giuseppe Scatolini. “Questi sono giorni speciali per noi – hanno dichiarato Squadroni e Lacava – Far riemergere dalle macerie quattro campane della Basilica è emozionante e ripaga, simbolicamente, di molte fatiche e stanchezza". Andremo avanti più speditamente possibile” ha dichiarato la Soprintendente Rosaria Mencarelli “La comunità Nursina e l’intero Paese hanno bisogno di segnali importanti di ripresa e passare quanto prima alla fase di progettazione della ricostruzione della Basilica sarà un atto che non lascerà indifferente la comunitàlocale e in generale l’opinione pubblica”.