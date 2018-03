Norcia, sequestrato il centro polivalente: indagati il sindaco Alemanno e l'architetto Stefano Boeri

Nuovo sequestro a Norcia. Il centro polivalente, progettato da Stefano Boeri dopo il terremoto del 2016 e realizzato con i fondi raccolti dal Corriere della Sera e dal Tg di La7 è sotto sigilli. Il sindaco di Norcia Nicola Alemanno e l’architetto risultano indagati dalla Procura.



Ai due viene contestata la violazione della normativa edilizia per la realizzazione del centro "in assenza del necessario permesso a costruire e dell'autorizzazione paesaggistica". Il nome di Boeri, direttore dei lavori, compare nell’avviso di garanzia notificato al sindaco Alemanno. Il secondo, dopo il sequestro di Ancarano.



Sequestro preventivo disposto dal Gip di Spoleto su richiesta della Procura ed eseguito dai carabinieri. E come per Ancarano, viene contestata la deroga alla normativa per la gestione dell'emergenza post terremoto. Secondo gli investigatori il centro dell'archistar Boeri avrebbe "carattere definitivo, non ti temporanità".