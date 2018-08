Emanuele ucciso con un pugno a 33 anni, il sindaco proclama il lutto cittadino: fissati funerali

Tutta Norcia piange Emanuele Tiberi, morto a 33 anni all'ospedale di Terni dopo un'aggressione fuori da un pub della città di San Benedetto. I genitori hanno donato gli organi del ragazzo. A colpirlo, secondo la Procura di Spoleto, sarebbe stato Cristian Salvatori, coetaneo di Emanuele, arrestato dai carabinieri e ora accusato di omicidio preterintenzionale.



Il sindaco, Nicola Alemanno, ha proclamato per domani, sabato 4 agosto, il lutto cittadino. I funerali di Emanuele si svolgeranno domani, alle 9.30, nello spazio aperto vicino alle casa della famiglia Tiberi.

Il dolore del sindaco Alemanno: "Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 luglio si è consumata a Norcia una terribile tragedia che non ha precedenti nella nostra comunità - spiega il primo cittadino - . L'imponderabile ha certamente avuto un ruolo determinante nello svolgimento dei fatti che non possono non costringerci a considerare molto approfonditamente l'accaduto. Il dolore profondo che ciascuno di noi sta intimamente provando e la frustrazione per non aver potuto fare nulla per evitare l’ accaduto, sono certamente i sentimenti più comuni che ho raccolto ieri tra la nostra gente che di tutto aveva bisogna tranne che di piangere un nostro brillante giovane, scomparso in una situazione assurda".

E ancora: "Due famiglie, conosciute da tutti noi, vivono oggi con tutti i distinguo del caso una situazione a cui non sarà possibile rassegnarsi. L’unica speranza è che il tempo, solo il tempo, possa aiutare Ernesto, Simonetta, Leonardo, Eleonora, Cesare, Giulia e Lella a ritrovare un po’ di serenità. Perché tutto ciò non sia accaduto invano spero, auspico, chiedo ai nostri ragazzi di ribellarsi, di non accettare più supinamente di sciupare la propria vita in serate ‘senza senso’. Sono certo che Emanuele ne sarebbe orgoglioso".