Cisterna che trasporta latte finisce fuori strada, scattano i soccorsi nella notte

Cisterna finisce fuori strada nella notte. E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per il recupero della cisterna che trasportava latte. L'incidente è accaduto in località Fontevena, a Norcia. La squadra del Distaccamento nursino è intervenuta sul posto intorno all'una di notte: lunghe le operazioni di recupero, che si sono concluse intorno alle 4 del mattino.

Il conducente del mezzo pesante è riuscito ad uscire illeso dall'incidente. Non è escluso che tra le cause della perdita di controllo del mezzo - finito, come detto, fuori strada - abbia inciso il manto stradale ghiacciato.