Festeggiamenti benedettini, a Norcia sfilano Perugia 1416 e la compagna del Grifoncello: "Insieme a voi per far rinascere la città"

Ci saranno anche i rioni perugini il 21 marzo in occasione delle celebrazioni legate a San Benedetto, patrono della città e d'Europa. A Norcia infatti sarà presente anche una delegazione di Perugia 1416, supportata dalla Compagnia del Grifoncello. Un gesto di vicinanza alla comunità nursina da parte della città di Perugia, espressa dagli stessi rionali, che per l’occasione indosseranno gli abiti della rievocazione perugina. Il previsto maltempo, del resto, ha ostacolato una loro presenza ancor più massiccia.

Di fatto, ciò che occorre sottolineare che non si tratta di una rappresentanza storica, ma di una iniziativa con valenza etica-umanitaria, tanto è che i ragazzi della Compagnia del Grifoncello, “non vedono l’ora di andare ad abbracciare Norcia ed i nursini visto il momento che stanno vivendo e per guardare al futuro proprio tramite il Medioevo… poiché è dalle tradizioni che si riparte e ci si ritrova proprio come una volta!”, afferma Alexio Bachiorri, capitano del gruppo. Entusiasti di portare quindi avanti la loro missione: “il nostro volontariato per il territorio, il recupero delle tradizioni, lo studio dei documenti storici, l’interesse per i giovani ed anche i bambini... una missione di recupero dell’identità nonché l’aiuto, nel nostro piccolo, verso chi ne ha bisogno proprio come i precetti cavallereschi di una volta”.