Norcia: annullati tutti gli eventi al centro polifunzionale sotto sequestro, ma si gioca il tutto e per tutto per restituirlo alla città

In attesa della decisione della Cassazione, che si pronuncerà se il ricorso presentato per il dissequestro del centro Norcia 4.0 sia fondato o meno, tutti gli eventi nella struttura polivalente finita sotto la lente della procura di Spoleto, sono stati annullati. Già perchè se il centro polivalente è chiuso, tutto quello che era stato organizzato al suo interno per far vivere momenti di divertimento e aggregazione a una comunità già scossa dai drammatici eventi sismici, non può essere che cancellato. In una nota, l'assessore alla cultura Giuseppina Perla, commenta con amarezza la sospensione delle attività all'interno della struttura: "Con profondo rammarico abbiamo dovuto sospendere le attività programmate all'interno della struttura"."Tra questi la stagione teatrale che, in collaborazione con il Teatro Stabile dell' Umbria eravamo riusciti a riportare a Norcia, dopo solo un anno di stop causa sisma. Abbiamo avuto soltanto il tempo di emozionarci e commuoverci con Luca Barbareschi".

Il secondo appuntamento del cartellone si sarebbe dovuto svolgere giovedì 22 con lo spettacolo di Edoardo Sylos Labini, 'Un D' Annunzio Segreto'. Domenica 25 era previsto un concerto della Fondazione Perugia Musica Classica, anch'esso annullato. La struttura è il luogo dove in questi mesi si è svolto anche il Consiglio Comunale e, come previsto dall' ordinanza 389 del 28 agosto 2016 del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, tra le sue finalità rappresenta anche un importante centro di aggregazione e di attività di pubblico interesse. "In questi giorni abbiamo presentato il ricorso in Cassazione – conclude Perla - auspichiamo che la struttura possa essere restituita alla città quanto prima, per non perdere tutti quegli appuntamenti che contribuiscono a far ripartire la struttura sociale della nostra comunità".