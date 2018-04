Pasqua, un nuovo inizio (turistico) per Norcia e Cascia: ristoranti pieni, passeggiate e foto alla Basilica salvata

Una piccola rinascita che dimostra, ieri come oggi, che c'è tanta voglia di vivere la Valnerina, in particolare i due centri più blasonati: Norcia e Cascia. A due anni dal terremoto, nel giorno della Resurrezione di Cristo, i turisti sono tornati in Piazza San Benedetto e al Monastero di Santa Rita. Lo hanno fatto per fede, per curiosità e perchè come si mangia qui non si mangia da nessuna parte. Non stiamo parlando di tutto esaurito: i bei tempi sono molto lontani. Comunque turisti ce ne sono stati e ce ne saranno altrettanti domani per Pasquetta. E la gente di Norcia ringrazia sui social. "Dopo giorni di pioggia è uscito il sole e la gente ha percorso le strade della nostra città. ..GRAZIE a quanti hanno deciso di trascorrere i giorni della Santa Pasqua da noi! È così che vogliamo rivedere Norcia! Domani, previsioni di sole tutto il giorno...vi aspettiamo!! #BuonaPasqua".

I turisti che hanno scelto Norcia e Cascia hanno voluto conoscere il dramma del terremoto, ma anche la bellezza immutata dei paesaggi e hanno potuto fotografare la ferita basilica di San Benedetto, passeggiato lungo corso Sertorio, acquistato prodotti. E da Castelluccio arriva un invito ai turisti con tanto di indicazioni per salire verso l'altopiano: "Vi aspettiamo! Nei giorni festivi la strada da Norcia è aperta dalle 9 alle 19, mentre da Ascoli (arquata pretare forca di presta) sempre aperta. Da Visso Castelsantangelo Chiusa".