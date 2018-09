Cagnolino intrappolato in un edificio inagibile, salvato dai vigili del fuoco

E' in buone condizioni di salute il cucciolotto salvato dai vigili del fuoco dopo essere rimasto intrappolato in un edificio inagibile. La richiesta di intervento è scattata nel pomeriggio di ieri, venerdì 28 settembre, nella frazione nursina di Frascaro. Il cagnolino era rimasto incastrato in una intercapedine del pavimento all'interno di un Prosciuttificio reso inagibile dal terremoto. Una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Norcia, dopo le operazioni necessarie per liberare l'animale, lo hanno affidato ad alcune persone del posto, dato che al momento risulta senza proprietario.