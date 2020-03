Coronavirus, nuovo bollettino medico a Norcia: nuovo caso di contagio

Un residente del Comune di Norcia è risultato positivo al test del Covid-19, coronavirus ma non è in isolamento contumaciale nel nostro territorio, bensì dove è domiciliato. L’ordinanza di isolamento sarà dunque firmata dal Sindaco del luogo dove attualmente si trova il soggetto contagiato. Allo stato attuale quindi sono 4 i casi positivi al Covid-19 presenti nel Comune di Norcia, più uno in isolamento contumaciale nel luogo di domicilio. Le autorità sanitarie stanno facendo tutti gli accertamenti del caso per ricondurre alla mappa epidemiologica del contagiato.



