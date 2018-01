Nozze da "record" per una super coppia di nonni perugini: la dedica della famiglia per il loro traguardo

Nozze da record per una super coppia di Ripa, una piccola frazione del comune di Perugia, che si accinge a festeggiare ben 73 anni di vita insieme il 25 gennaio 2018. Il sì che suggellò il loro amore, avvenne il 25 gennaio 1945 a Valfabbrica: Iolanda Pieretti di 89 anni e Luigi Bacoccoli di 94 anni, sono prossimi anche a un altro traguardo importante: le nozze di ferro.

“Ho visto una coppia correre forte per non perdere l’autobus, sarebbe stato facile lasciarsi la mano ma loro volevano perderlo insieme.......Così il 25 gennaio 1945 mano nella mano, sotto una silenziosa nevicata, si incamminarono verso la Chiesa di Valfabbrica per non perdere il loro amore....Tanti auguri per i vostri 73 anni di matrimonio dai: figli Giuliano e Lina i nipoti Nadia, Maurizio, Alessandro, Natascia, Simonetta i pronipoti Ilaria, Valeria, Ilenia, Alessio, Noemi ,Lucia Eva, Elys".