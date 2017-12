Gli auguri di una super nonna dell'Umbria: a 106 anni è appassionata di vespe ed è testimonial della "guida sicura"

E' una nonna speciale, Luisa Zappitelli di Città di Castello, oltre per l' incredibile energia che sprigiona sempre dispensando consigli ai più giovani. Alla soglia dei 107 anni (è nata l'8 novembre del 1911) dimostra in ogni momento della giornata la sua determinazione e il suo amore per la vita. Sempre al voto dal 1947 ad oggi, non ha mai disertato le urne ("il voto specie per le donne che lo hanno ottenuto dopo degli uomini è un diritto che va difeso e praticato", dice sempre) ed è appassionata di vespe, le mitiche due ruote di cui è mascotte del locale Vespa club.

Spesso con il figlio Dario Ercolani si concede un giretto in sella alla sua vespa attorno a casa sempre con il casco allacciato però: "mettete sempre il casco non dimenticatelo mai" dice sotto l'albero rivolta in particolare ai giovani. Nonna "Lisa" ha ricevuto proprio questo 2017 un riconoscimento nazionale quale testimonial della guida sicura dalla "Associazione Familiari e Vittime della Strada basta sangue sulle strade onlus".